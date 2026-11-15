Активістки у Варшаві відкрили поштомат із препаратами для аборту — Deutsche Welle

Польські активістки відкрили у Варшаві поштомат для отримання препаратів для медикаментозного переривання вагітності — Abortomat. Він розташований у центрі Abotak навпроти будівлі польського парламенту. Активістки називають його першим у світі поштоматом такого типу, повідомляє Deutsche Welle.

Abortomat почав працювати наприкінці вересня та має 22 рожеві комірки. Щоб отримати код для відкриття однієї з них, жінка має заповнити медичну анкету організації Women Help Women, яку перевіряє лікар. У комірках зазвичай містяться два препарати — міфепристон і мізопростол, які зазвичай застосовують до 14-го тижня вагітності.

Суворі обмеження в Польщі

У Польщі аборт дозволений, якщо вагітність стала наслідком зґвалтування або інцесту, а також коли вона становить загрозу здоров’ю чи життю жінки. Жінок, які переривають вагітність, не притягають до кримінальної відповідальності. Водночас особам, які допомагають зробити аборт, може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Активістка організації Abortion Dream Team Юстина Виджинська у 2023 році стала першою в Польщі активісткою, засудженою за надсилання жінці таблеток для переривання вагітності. Згодом вирок скасували, а справу направили на новий розгляд. Виджинська вважає, що Abortomat не порушує закон, оскільки препарати видає пристрій, а не людина, хоча й не впевнена в такому юридичному тлумаченні.

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Скарга Ordo Iuris і парламентські законопроєкти

Ультракатолицька юридична група Ordo Iuris звернулася до прокуратури, заявивши, що робота Abortomat може становити злочин. Представниця групи Катажина Гесяк стверджує, що поштомат обслуговують люди: вони надсилають коди, замовляють препарати та поповнюють комірки. За словами активісток, біля центру також регулярно відбуваються антиабортні демонстрації.

У жовтні Сейм вузькою більшістю підтримав два законопроєкти: один має повернути тяжкі незворотні вади плода до переліку підстав для законного переривання вагітності, інший — частково декриміналізувати допомогу жінці в перериванні вагітності. Активістки припускають, що президент Польщі Кароль Навроцький, який виступає проти абортів, може ветувати ці документи.

За даними Abortion Dream Team, організація щодня допомагає приблизно 130 жінкам у Польщі. Близько 125 із них використовують препарати, а решта їдуть до клінік за кордон. Торік у польських лікарнях виконали 851 аборт.

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