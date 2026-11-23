Європейське дослідження за участю 293 523 жінок виявило, що учасниці з фізичною активністю в роботі, побуті та дозвіллі мали на 26% нижчий оцінений ризик інвазивного раку шийки матки, ніж неактивні жінки. Водночас показники загальної та центральної жирової тканини не продемонстрували статистично значущого зв’язку із захворюваністю, повідомляє News-Medical.

Дані спостереження

Науковці проаналізували дані когорти European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, до якої увійшли жінки, переважно віком від 35 до 70 років. Учасниць набирали у 1992–2000 роках у 10 європейських країнах. Після виключення жінок із Греції, тих, хто переніс гістеректомію, та учасниць без базових анкет до аналізу включили 293 523 жінки.

За медіанний період спостереження у 15 років, що охопив 4 146 574 людино-роки, дослідники зафіксували 369 випадків інвазивного раку шийки матки. Вони оцінювали індекс маси тіла, окружність талії, співвідношення талії до стегон і зросту, а рівень рухової активності визначали за анкетами.

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Причинного зв’язку не встановили

Нижчий оцінений ризик був пов’язаний саме із сукупним показником активності, що враховував роботу, домашні справи та дозвілля. Для окремих видів фізичної активності такий зв’язок не був стабільним.

Дослідники також провели вкладений аналіз «випадок — контроль»: до нього увійшли 171 жінка з діагнозом та 342 учасниці контрольної групи. У зразках крові шукали антитіла до дев’яти типів вірусу папіломи людини, зокрема восьми високоризикових, а також маркери попереднього контакту з іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом. Результати загалом були подібними, однак дослідження мало спостережний характер і не встановлює, що фізична активність безпосередньо запобігає раку шийки матки або діє незалежно від інфекції ВПЛ.

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