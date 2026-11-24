Актор Адам Драйвер зіграє доктора Натаніеля Ессекса, відомого як Містер Сіністер, у майбутньому перезапуску Marvel про Людей Ікс. Про участь у проєкті він розповів у шоу Late Night with Seth Meyers, куди прийшов презентувати фільм Джеймса Ґрея Paper Tiger, повідомляє Variety.

Жарт про образ персонажа

Ведучий Сет Маєрс показав Драйверу зображення Містера Сіністера — у костюмі, з гострим коміром, накидкою та гримом. Актор пожартував, що персонаж виглядає точнісінько як він о шостій ранку, коли його будить донька.

Драйвер сказав, що дещо знав про Містера Сіністера до приєднання до проєкту, хоча краще був обізнаний із Магнето. Він також назвав себе прихильником Людей Ікс і згадав, як у дитинстві перевдягався в Росомаху, а його кузен Тоні майстрував костюм Шаблезуба з жовтих гумових рукавичок і зубочисток.

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Син актора зацікавився фільмом

За словами Драйвера, його 10-річний син, який раніше не виявляв інтересу до перегляду фільмів за участю батька, зацікавився X-Men. Хлопець бував на знімальних майданчиках і хоче побачити Драйвера в кіно.

Кевін Файґі з Marvel Studios раніше розповідав, що студія давно прагнула співпрацювати з Драйвером. За його словами, актор обговорював можливі ролі з Marvel, але зазвичай ввічливо відмовлявся. Режисером нового фільму стане Джейк Шраєр.

Також у стрічці, за даними Variety, зіграють Седі Сінк у ролі Джин Ґрей, Інде Наварретт як Роуґ, Кіт Коннор як Циклоп, Мая Бойд як Шторм, Аса Джерманн як Енджел і Крістофер Ебботт як Чарльз Ксав’єр, або Професор Ікс. Прем’єру заплановано на 5 травня 2028 року.

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