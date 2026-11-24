Актор Чарлі Кокс заявив, що йому відмовили у можливості пройти проби на роль нового Джеймса Бонда, вважаючи його надто старим. Про це виконавець ролі Сорвиголови розповів в ефірі Virgin Radio, повідомляє NME.

Відмова через вік

За словами Кокса, він попросив допустити його до прослуховування на роль агента 007, однак отримав відмову через вік. Актор звернув увагу, що Роберт Паттінсон, якого 16 листопада оголосили новим виконавцем ролі Бонда, лише трохи молодший за нього.

Кокс зазначив, що наступного тижня йому виповниться 44 роки. Ведучий Кріс Еванс уточнив, що Паттінсону 40 років. У відповідь Кокс поставив під сумнів те, що 44-річний вік може стати перешкодою навіть для участі в пробах, водночас визнавши, що Паттінсон добре підходить для цієї ролі.

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Новий виконавець ролі 007

Перед оголошенням Паттінсона серед можливих претендентів на роль Бонда, за даними матеріалу, називали Джейкоба Елорді, Джека Лаудена, Каллума Тернера, Джоша О'Коннора та Ніколаса Голта. Деніел Крейг завершив виконувати роль Джеймса Бонда у фільмі «Не час помирати» 2021 року.

Після оголошення Паттінсон назвав роль 007 честю всього життя та заявив, що радий майбутній співпраці з творчою командою.

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