Актор Ко Кьон Пхьо призупинить діяльність після ДТП у стані сп’яніння — Korea Herald

Південнокорейський актор Ко Кьон Пхьо заявив, що призупинить усі заплановані заходи після ДТП у Сеулі, яка сталася, коли він керував автомобілем у нетверезому стані. Актор перепросив за аварію та пообіцяв співпрацювати з поліцією, повідомляє Korea Herald.

Зіткнення в Сеулі

Аварія сталася близько 3:30 у суботу в районі Донгьо-дон округу Мапхо на заході Сеула. Автомобіль актора зіткнувся з прибиральною вантажівкою приватної компанії, яка працює за контрактом з адміністрацією району Мапхо.

Працівник віком за 60 років, який керував вантажівкою, зазнав легких травм. Сам транспортний засіб дістав незначні пошкодження. Алкотестер, проведений поліцією на місці аварії, показав, що концентрація алкоголю в крові Ко Кьон Пхьо перевищувала 0,08%. У Південній Кореї це поріг для негайного відкликання водійських прав, однак точний показник не розголошували.

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У заяві в Instagram актор визнав, що сів за кермо після вживання алкоголю, та повідомив, що його водійські права було відкликано. Він також пообіцяв повністю співпрацювати зі слідством, вжити необхідних заходів щодо завданої шкоди та прийняти будь-які призначені покарання.

Наслідки для телепроєктів

Ко Кьон Пхьо також прокоментував відео з камер спостереження. На ньому він, як видається, розглядає предмет у руці, а з появою поліцейського швидко кладе його до кишені пальта. Актор заявив, що це був ключ від автомобіля. Він також пояснив, що після зіткнення проїхав трохи вперед, оскільки не зміг одразу знайти місце для зупинки.

Інцидент вплинув на телепроєкти за участю актора. Команда шоу tvN «Sixth Sense: B Side» повідомила місцевому медіа, що намагатиметься максимально скоротити його появи в решті епізодів, зокрема у фіналі сезону 22 листопада. З офіційних сторінок шоу tvN «Bogum Magical 2», прем’єра якого запланована на 29 листопада, видалили промовідео з актором. Сервіс Tving також перемонтовує «The Great Escape: Urban Legends», що має вийти 2 грудня, аби зменшити його присутність у кадрі.

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