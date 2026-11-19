Актор Кріс Пратт зіграє у повнометражній екранізації науково-фантастичного роману Джозефа Екерта «Мандрівник» для Paramount Pictures. Про це повідомляє Variety.

Історія про мандрівника в часі

У центрі сюжету «Мандрівника» — чоловік, який неохоче стає мандрівником у часі, та його син. Історія розповідає про зв’язок між ними, який не здатні зруйнувати навіть тисячоліття. В описі роману його характеризують як пригодницьку історію про біль, надію та майбутнє поза межами уяви.

Режисерами стрічки стануть Зак Ліповскі та Адам Стайн. Сценарій написав Джастін Роудс, а продюсерами проєкту будуть Адам Розенберг і Джулз Дейлі.

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Трирічна угода з Paramount

Фільм стане частиною нової трирічної угоди Пратта з Paramount щодо першочергового розгляду продюсерських проєктів. Актор уклав її через свою компанію Indivisible Productions і може зніматися в окремих проєктах за цією домовленістю.

До переліку проєктів угоди також входить «Маямі Гіт» за сценарієм Бреда Коупленда. Пратт має зіграти у цій стрічці та продюсувати її разом із Гатчем Паркером.

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