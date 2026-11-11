Актор Стейсі Кіч помер у Польщі у 85 років — The Guardian

У Польщі у віці 85 років помер американський актор Стейсі Кіч, найбільш відомий роллю приватного детектива Майка Гаммера в телесеріалі. Про це повідомляє The Guardian.

Дружина актора Малгося Томассі Кіч заявила, що він помер удома в Магдаленці у вівторок після тривалої боротьби із серйозним захворюванням серця та серцевою недостатністю. У 2017 році Кіч переніс серцевий напад просто на сцені в Чикаго під час показу моновистави Pamplona, присвяченої Ернесту Гемінґвею.

Роль Майка Гаммера

Кіч зіграв жорсткого приватного детектива Майка Гаммера — персонажа, створеного письменником Міккі Спіллейном. Ця роль стала найвідомішою в його телевізійній кар’єрі. Актор також виконував ролі у фільмах Fat City, The Life and Times of Judge Roy Bean, American History X, Nebraska та The Bourne Legacy.

За втілення Ернеста Гемінґвея у шестигодинному мінісеріалі Кіч отримав премію «Золотий глобус». Він також грав короля Ліра, Гамлета та Річарда III на театральній сцені, а на Бродвеї був номінований на премію «Тоні» за роль Баффало Білла у виставі Indians.

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Театр, ув’язнення і повернення до роботи

Кіч навчався в Каліфорнійському університеті в Берклі, Єльській школі драми та Лондонській академії музичного і драматичного мистецтва, де був стипендіатом програми Фулбрайта. Після навчання він почав кар’єру на нью-йоркській сцені.

У 1984 році актора заарештували в лондонському аеропорту Гітроу за спробу ввезти до Великої Британії кокаїн. Йому призначили дев’ять місяців ув’язнення, однак Кіча звільнили через шість місяців. Після цього він виступав у коледжах і реабілітаційних центрах із застереженнями щодо наркотичної залежності та свідчив перед Конгресом США про власний досвід.

Останньою роллю Кіча стала роль батька героя, якого зіграв Джордж Клуні, у фільмі Jay Kelly. У нього залишилися дружина та двоє дітей — Шеннон і Кароліна.

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