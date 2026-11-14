Актора Ко Кьон Пхьо розслідують за водіння напідпитку після ДТП — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, поліція розслідує справу щодо актора Ко Кьон Пхьо після зіткнення його автомобіля з вантажівкою для прибирання вулиць. Аварія сталася приблизно о 3:30 ранку в сеульському районі Мапхо-гу.

Результат алкотесту

Поліцейські, які прибули на місце ДТП, провели акторові тест на вміст алкоголю. За даними Korea Herald, результат перевищив встановлений законом поріг, за якого водія можуть позбавити права керування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Південній Кореї позбавлення права керування передбачене за концентрації алкоголю в крові від 0,08%. Точний показник у Ко Кьон Пхьо не розкривали. Поліція також з'ясовує обставини зіткнення та причини, через які він сів за кермо після вживання алкоголю. Наразі невідомо, чи хтось постраждав у ДТП.

Реакція агенції

Агенція актора CL&Company перепросила від його імені та повідомила, що він визнав неправомірність своїх дій. Ко Кьон Пхьо розпочав акторську кар'єру 2010 року в драмі KBS «Jungle Fish 2», а широку популярність здобув завдяки ролі Сон У в серіалі tvN «Reply 1988». Він також знімався у проєктах «Don't Dare to Dream», «Chicago Typewriter» і «Love in Contract».

Читай нас у