Актори Карелл і Райлі зіграють у The Odd Couple на Бродвеї — Rolling Stone

Актори Стів Карелл і Джон Сі Райлі виконають головні ролі у бродвейському відновленні класичної комедії Ніла Саймона The Odd Couple. Офіційне відкриття вистави заплановане на 23 березня у театрі Стівена Сондгайма.

Головні ролі та режисер

Карелл зіграє Фелікса Унгера, а Райлі — Оскара Медісона. Режисером постановки стане лауреат премії Tony Томас Кейл, повідомляє Rolling Stone.

Один із продюсерів вистави Джеффрі Селлер заявив, що постановку повертають на сцену, бо людям потрібно сміятися. Продаж квитків для широкої публіки має розпочатися 17 листопада о 10:00 за східним часом США через сайт постановки.

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Історія п’єси

Оригінальна постановка The Odd Couple вперше вийшла на Бродвеї 1965 року; головні ролі тоді виконали Волтер Маттау й Арт Карні. Вона здобула чотири премії Tony, зокрема як найкраща п’єса. За твором також зняли фільм 1968 року та телевізійний серіал, що тривав п’ять сезонів.

Відновлення п’єси виходить у рік, коли її авторові Нілу Саймону виповнилося б 100 років. Для Карелла це буде наступна бродвейська робота після дебюту у виставі Uncle Vanya 2024 року, де він зіграв головну роль. Райлі раніше виступав на Бродвеї, зокрема у постановках True West та A Streetcar Named Desire.

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