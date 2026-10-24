Акторка Аймен Салім приєдналася до Пакистанської народної партії — Dawn

У Карачі, Пакистан, акторка Аймен Салім оголосила про вступ до Пакистанської народної партії (PPP). Вона зробила заяву на пресконференції разом із президентом партії в провінції Сінд Нісаром Ахмедом Хухро, повідомляє Dawn.

Натхнення Беназір Бхутто

Салім сказала, що з дитинства захоплювалася Беназір Бхутто. За її словами, Бхутто була першою обраною жінкою-лідеркою в мусульманському світі, а її життєвий шлях навчив акторку, що мрії дівчат не бувають надто малими та не мають гендерних обмежень.

Акторка також згадала, що Бхутто зазнала вигнання, ув’язнення та погроз, але повернулася до Пакистану. Салім назвала свій вступ до PPP не лише політичним рішенням, а й обіцянкою працювати для країни та її людей, використовуючи можливості, які надає партійна платформа.

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Родина та кар’єра

Салім є донькою колишнього пакистанського крикетиста Саліма Юсуфа. Вона зазначила, що її батько понад десять років грав за збірну Пакистану, а також сказала, що патріотизм значною мірою є «в її крові» і вона завжди хотіла зробити щось для країни.

Акторка подякувала керівництву PPP, зокрема президентові Асіфу Алі Зардарі та голові партії Білавалу Бхутто Зардарі. До роботи в індустрії розваг Салім займалася інвестиційним банкінгом і консалтингом у Нью-Йорку. У 2021 році після успіху серіалу Chupke Chupke вона оголосила в Instagram, що більше не гратиме, однак згодом повернулася на екран.

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