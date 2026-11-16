Акторка Клоуз і режисер Скотт отримали почесні Оскари — Anadolu Agency

У Лос-Анджелесі, США, акторка Гленн Клоуз, британський режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман отримали почесні премії «Оскар» на 17-й церемонії Governors Awards. Захід відбувся у неділю в залі Ray Dolby Ballroom комплексу Ovation Hollywood, повідомляє Anadolu Agency.

Перший Оскар для Клоуз

79-річна Клоуз отримала першу статуетку «Оскар» після восьми номінацій упродовж кар’єри, що триває понад п’ять десятиліть. Раніше її номінували, зокрема, за ролі у фільмах «Фатальний потяг», «Небезпечні зв’язки», «Дружина» та «Сільська елегія».

88-річний Скотт, відомий як режисер стрічок «Чужий», «Той, хто біжить по лезу» і «Гладіатор», мав чотири номінації Американської кіноакадемії, однак не здобував конкурентної нагороди. На церемонію він не прибув і прийняв відзнаку у відеозверненні.

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Відзнаки для аніматора і продюсерок

91-річного Нормана відзначили за внесок в анімацію. У 1956 році він став першим темношкірим аніматором Walt Disney Animation Studios та працював над фільмами «Спляча красуня», «Книга джунглів» і «Мулан».

Продюсерки Крістін Вейшон і Памела Коффлер, співзасновниці незалежної компанії Killer Films, отримали меморіальну нагороду імені Ірвінга Тальберга за досягнення у кіновиробництві. Governors Awards проводять окремо від щорічної церемонії вручення «Оскарів» з 2009 року, відзначаючи життєві здобутки та винятковий внесок у кінематограф.

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