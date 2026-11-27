Акторка Мані Л. Перес, яка виконала роль головної героїні Grand Theft Auto 6 Люсії Камінос, уперше публічно висловилася про роботу над грою. У дописі в Instagram 26 листопада вона подякувала аудиторії за повідомлення та позитивне сприйняття гри й персонажки, повідомляє NME.

Перес зазначила, що останні кілька днів були для неї дуже насиченими. За її словами, вона присвятила майже десятиліття тому, щоб втілити Люсію, і назвала персонажку важливою частиною свого життя.

Роль підтвердили перед релізом

До релізу Grand Theft Auto 6 в мережі ходили чутки, що саме Перес виконала роль Люсії. Раніше акторка співпрацювала з Rockstar Games: в оновленні Diamond And Casino & Resort для Grand Theft Auto Online 2019 року вона озвучила неназвану дилерку в блекджеку.

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У 2025 році Перес говорила, що працює над чимось великим, однак не могла розкривати подробиць через угоди про нерозголошення. Її участь у Grand Theft Auto 6 підтвердили, коли її номінували в категорії «Найкраща акторська робота» на The Game Awards 2026 — за день до релізу гри.

Як створювали Люсію

Сценаристка Grand Theft Auto 6 Алекса Д’Агостіно раніше розповідала, що метою було створити повноцінно прописану персонажку. За її словами, Люсія стала першою повністю озвученою жіночою протагоністкою в історії GTA, а під час роботи над героїнею вона спиралася на образи знайомих їй жінок.

Актор Ділан Рурк, який виконав роль Джейсона, також подякував розробникам за співпрацю над грою. За даними NME з посиланням на останні повідомлення, Grand Theft Auto 6 продала понад 44,9 млн копій за перші чотири дні.

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