Акторка Марго Роббі зіграє у фільмі The Week of Pain від A24 — Variety

Акторка Марго Роббі зіграє у фільмі The Week of Pain, який створюють A24 і Square Peg. Сценаристом і режисером проєкту стане Крістоффер Борґлі, повідомляє Variety. Деталі сюжету стрічки наразі не розкривають.

Виробництво фільму

A24 продюсуватиме та фінансуватиме стрічку. До виробництва також долучаться компанія Square Peg Арі Астера і Ларса Кнудсена, Dilemma Films та LuckyChap — продюсерська компанія Роббі.

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Борґлі раніше працював над фільмами Dream Scenario і Sick of Myself. Раніше він співпрацював з A24 та Square Peg над стрічкою The Drama, у якій зіграли Роберт Паттінсон і Зендея.

Наступні проєкти Роббі

Нещодавно Роббі знялася в романтичній екранізації Wuthering Heights для Warner Bros., де її партнером був Джейкоб Елорді. Також акторка зіграє у приквелі Ocean’s 11 разом із Бредлі Купером, який режисуватиме фільм. За даними Variety, сюжет цієї стрічки розгортатиметься навколо пограбування під час Гран-прі Монако 1962 року.

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