Акторку Панадду Вонгфуді та її чоловіка взяли під варту в Таїланді — Bangkok Post

Кримінальний суд у Бангкоку, Таїланд, постановив тримати під вартою акторку Панадду Вонгфуді, відому як Бум, та її чоловіка Атіпа Анантавана. Подружжя вперше постало перед судом у справі, що виникла після розслідування діяльності благодійного фонду Goodness Foundation, повідомляє Bangkok Post.

Позиція поліції та застава

Поліція просила суд санкціонувати початковий 12-денний строк тримання під вартою, пояснюючи це незавершеним розслідуванням. Правоохоронці також заперечували проти звільнення під заставу через побоювання, що підозрювані можуть утекти або вплинути на докази.

За законодавством Таїланду підозрюваного можуть утримувати до семи 12-денних періодів, тобто максимум 84 дні, перш ніж прокурори мають висунути обвинувачення. Вонгфуді не подавала клопотання про заставу, після засідання її доправили до Центральної жіночої виправної установи. Суд відмовив у заставі її чоловікові, якого перевели до Бангкокської слідчої в'язниці.

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Інкриміновані діяння

50-річній Вонгфуді, колишній Міс Таїланд, інкримінують змову з метою обману громадськості, внесення неправдивих даних до комп'ютерної системи та змову з метою відмивання коштів. Її 53-річного чоловіка, інвестора у нерухомість і фахівця з фітнесу, підозрюють у змові з метою відмивання коштів.

Акторку затримали в її будинку в Бангкоку в п'ятницю, тоді як Анантаван сам здався владі. Перед доправленням до суду Вонгфуді попросила вибачення та заявила, що вже надала слідчим усі факти. Її адвокат Еккасіт Срісанг повідомив, що вона та її юридична команда більше не даватимуть інтерв'ю, аби не втручатися у судовий процес.

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