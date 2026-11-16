Акціонери позвалися до Intel після падіння акцій на 28,6% — Channel NewsAsia

Акціонери Intel подали до федерального суду в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, колективний позов проти американського виробника чипів. Вони стверджують, що компанія приховувала вплив тривалого спаду продажів персональних комп’ютерів, після якого її акції за один день втратили майже 29% вартості. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Претензії акціонерів

Позов, поданий у п’ятницю, очолила пенсійна система пожежників і поліціянтів міста Саутфілд у штаті Мічиган. Позивачі заявили, що Intel надто повільно розкривала інформацію про те, як спад попиту на ПК та надлишкові запаси продукції позначаться на її доходах.

За твердженням акціонерів, проблеми компанії з продажами комп’ютерів і надлишками запасів переважили вигоди від будівництва дата-центрів та буму штучного інтелекту. Вони також заявили, що Intel мала мотив і можливість ввести інвесторів в оману, коли в середині серпня, у середині третього кварталу, залучила капітал через продаж акцій на 23 млрд доларів за ціною 95 доларів за акцію.

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Падіння котирувань

30 жовтня акції Intel впали на 28,6%, а ринкова вартість компанії скоротилася приблизно на 140 млрд доларів. Це сталося наступного дня після того, як компанія спрогнозувала нижчі за очікування доходи й прибуток у четвертому кварталі та попередила про тривалий спад на ринку персональних комп’ютерів.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан сказав аналітикам, що розчарований дефіцитом виробничих потужностей, «безпрецедентною кризою пам’яті» та пов’язаною з цим слабкістю ринку ПК. Він заявив, що ці проблеми необхідно вирішувати терміново. Intel не надала відповіді на запити журналістів одразу.

Позов вимагає невизначеного відшкодування збитків для акціонерів Intel у період із 23 липня до 29 жовтня 2026 року. Відповідачами також зазначені Ліп-Бу Тан і фінансовий директор Девід Зінснер. Станом на закриття торгів у п’ятницю акції Intel коштували 59,66 долара.

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