Акції виробника чипів Advanced Micro Devices (AMD) у середу впали приблизно на 7% після звіту інвестиційної компанії Hunterbrook Media про ймовірні ризики для бізнесу AMD у Китаї. Як повідомляє CNBC, Hunterbrook також розкрила, що відкрила коротку позицію щодо акцій AMD.

Заяви про прошивку для серверів

Hunterbrook стверджує, що після внесення китайського виробника серверів IEIT Systems до чорного списку США ця компанія нібито продовжувала отримувати нові версії прошивки AMD. За даними Hunterbrook, така прошивка дає змогу чипам AMD працювати в серверах. CNBC зазначив, що не зміг незалежно перевірити цю інформацію.

У звіті також ідеться, що нові правила експортного контролю у Вашингтоні можуть посилити обмеження для закордонного бізнесу AMD. Hunterbrook заявила, що понад 20% доходу AMD припадає на клієнтів у Китаї та Гонконгу, а компанія залежить від китайського партнера у завершенні виробництва більшості своїх чипів.

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Позиція AMD щодо експортного контролю

AMD не надала CNBC оперативного коментаря щодо тверджень Hunterbrook. Водночас генеральна директорка AMD Ліза Су під час нещодавньої телефонної конференції за підсумками звітності назвала Китай важливим ринком для компанії та заявила, що виробник прагне повністю дотримуватися експортного контролю США.

Заяви Hunterbrook пролунали на тлі розслідувань щодо конкурента AMD — Nvidia — через продажі компаніям в Азії, пов’язаним із Китаєм. Невизначеність навколо Nvidia раніше розглядали як чинник, що міг бути вигідним для AMD.

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