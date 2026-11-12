Акції Amicro можуть відкритися на 37,6% вище за ціну IPO — Channel NewsAsia

У Гонконзі в четвер, 12 листопада 2026 року, очікується дебют на торгах акцій китайських виробників чипів Hosin Electronics та Amicro Technology. Компанії провели первинні публічні розміщення, а їхні папери, за прогнозом, відкриються з різною динамікою.

Очікувані ціни відкриття

Як повідомляє Channel NewsAsia, акції Hosin Electronics мають відкритися на 0,04% нижче від ціни IPO. Для Amicro Technology очікується ціна відкриття на 37,6% вища за ціну її первинного публічного розміщення.

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Кошти від IPO

Під час IPO Hosin Electronics залучила 1,07 млрд гонконзьких доларів, або близько 137 млн доларів США. Amicro Technology залучила 709,7 млн гонконзьких доларів. Обидві компанії у повідомленні названі китайськими виробниками чипів.

Повідомлення Channel NewsAsia датоване 12 листопада 2026 року. У ньому зазначено, що джерелом інформації є Reuters.

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