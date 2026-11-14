Акції Berkshire Hathaway зросли на 19,1% від початку кварталу — CNBC

Акції Berkshire Hathaway чотири торгові сесії поспіль закривалися на нових рекордних рівнях. Від початку четвертого кварталу, з 1 жовтня, папери класу A зросли на 19,1% і 11 разів завершували торги на історичних максимумах, повідомляє CNBC.

Акції класу B, які мають ширший обіг, також додали 19,1% від свого нещодавнього мінімуму та десять разів закривалися на рекордних позначках. Від початку року вони випереджають бенчмарк на 7,5 відсоткового пункту.

Можливе скорочення частки в Bank of America

Berkshire Hathaway має подати до Комісії з цінних паперів і бірж США квартальний звіт про портфель акцій за формою 13F за третій квартал. За даними CNBC, показники зі звіту компанії за формою 10-Q можуть свідчити, що холдинг продовжив скорочувати пакет акцій Bank of America. Якщо це підтвердиться, це буде дев’ятий квартал продажів поспіль.

Станом на 30 червня Berkshire володіла 483,4 млн акцій Bank of America, вартість яких оцінювалася у 24,7 млрд доларів. До початку продажів, 30 червня 2024 року, компанія мала понад 1 млрд акцій вартістю 41,1 млрд доларів. Відтоді кількість паперів у портфелі зменшилася на 53,2%, не враховуючи можливих операцій у третьому кварталі, тоді як ціна акцій банку підвищилася на 28,3%.

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Підставою для припущення про подальші продажі стало скорочення на 372 млн доларів вартості придбання акцій у категорії «банки, страхування та фінанси». Barron’s оцінило можливий обсяг продажу в третьому кварталі у 30–40 млн акцій Bank of America. У другому кварталі Berkshire продала 30,2 млн таких паперів.

Новий випуск облігацій у єнах

Також Berkshire Hathaway повідомила про продаж облігацій у єнах на понад 182 млрд єн, або близько 1,1 млрд доларів. Строки погашення паперів припадають на період із 2029 до 2056 року, а річні ставки становлять від 2,6% до 4,6%.

У квітні компанія продала облігації в єнах на 272 млрд єн, або 1,7 млрд доларів. Berkshire використовує кошти від таких запозичень, щоб захистити свої інвестиції в японські акції від валютних коливань.

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