Акції Cerebras зросли на 13% після квартального звіту та угоди з Microsoft — CNBC

Акції виробника чипів для штучного інтелекту Cerebras зросли на 13% у позабіржових торгах після публікації квартальної звітності та оголошення про угоду з Microsoft. Компанія повідомила про виторг, що перевищив очікування ринку, і надала прогноз на четвертий квартал, повідомляє CNBC.

Виторг перевищив очікування

Основний виторг Cerebras у третьому кварталі становив $230,9 млн проти $214,7 млн, яких очікували опитані LSEG аналітики. За даними компанії, показник зріс на 70% із $135,7 млн. Водночас Cerebras відзвітувала про збиток у 67 центів на акцію; CNBC зазначає, що порівняння цього показника з очікуваним збитком у 14 центів наразі не є очевидним.

Генеральний директор Cerebras Ендрю Фельдман заявив CNBC, що компанія вбачає можливості в продажі обладнання через тривалі строки постачання та вищу вартість графічних процесорів. Cerebras намагається конкурувати з Nvidia на ринку ШІ-чипів.

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Угода з Microsoft і прогноз

За словами Фельдмана, Microsoft підписала угоду з Cerebras у жовтні, а перші доходи від неї компанія очікує у першому кварталі 2027 року. Cerebras також уклала угоди з іншими великими хмарними провайдерами — Amazon та Oracle.

На четвертий квартал Cerebras прогнозує основний виторг у межах $310–330 млн та валову маржу 47–49%. Консенсус-прогноз LSEG передбачав виторг $271 млн і маржу 42,1%. Компанія також очікує, що її виторг у 2027 році потроїться — приблизно до $2,85 млрд, тоді як опитані LSEG аналітики прогнозували $2,92 млрд.

Попри зростання після звіту, від дебюту на Nasdaq у травні акції Cerebras втратили близько 47% вартості.

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