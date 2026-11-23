Акції французької біотехнологічної компанії Abivax зросли на 10% у понеділок уранці після того, як вона відкинула звинувачення шортселера Scorpion Capital щодо експериментального препарату obefazimod. Раніше акції компанії, що котируються в Парижі, впали на 17% після публікації звіту Scorpion Capital, повідомляє CNBC.

Заяви шортселера

Scorpion Capital стверджує, що замовлені ним лабораторні тести нібито свідчать: obefazimod може діяти через неспецифічний токсичний вплив на клітини, а не через цільовий біологічний механізм, заявлений Abivax. Шортселер також повідомив про занепокоєння щодо каталітичної фототоксичності — процесу, за якого молекула, що поглинає світло, запускає потенційно шкідливі хімічні реакції.

Scorpion Capital припустила можливий зв’язок між властивостями препарату та випадками раку шкіри, про які повідомляли під час досліджень третьої фази. Крім того, компанія поставила під сумнів надійність наукових досліджень, на яких ґрунтується розробка препарату.

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Відповідь Abivax і випробування

Після закриття торгів Abivax заявила, що звіт Scorpion Capital містить численні фактично неточні та оманливі твердження, припущення й висновки. Obefazimod — єдиний препарат компанії; у пізньому клінічному дослідженні він продемонстрував користь для пацієнтів із виразковим колітом.

Abivax планує до кінця року подати до Управління з контролю за продуктами і ліками США заявку на схвалення препарату. Потенційний вихід obefazimod на американський ринок компанія очікує у 2027 році. Препарат також тестують у дослідженні середньої стадії для лікування хвороби Крона.

У червні інвестори відреагували на повідомлення про випадки раку серед учасників пізнього дослідження obefazimod для пацієнтів із виразковим колітом. У другій частині даних того самого випробування Abivax заявила, що частота злоякісних новоутворень відповідала очікуваним показникам.

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