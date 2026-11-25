Акції японського технологічного конгломерату SoftBank Group у середу знизилися на 10% на тлі розпродажу азійських технологічних компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Інвесторів стривожили поновлені побоювання щодо інвестицій у ШІ після нічного спаду технологічного сектору на Волл-стріт, повідомляє CNBC.

Падіння японських виробників чипів

Найбільших втрат у Японії зазнали компанії, пов’язані зі світовим ланцюгом постачання для ШІ. Виробник обладнання для тестування мікросхем Advantest, який постачає продукцію Nvidia, подешевшав на 12,26%.

Tokyo Electron, що постачає обладнання для виробництва чипів партнеру Nvidia — TSMC, втратила 10,9%. Виробник обладнання для інспекції напівпровідників Lasertec знизився на 10,15%, акції Disco Corporation впали на 9,41%, а Renesas Electronics — на 10%.

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Зниження в Південній Кореї

Розпродаж також охопив технологічні компанії Південної Кореї. Акції Samsung Electronics і SK Hynix, ключових постачальників чипів високошвидкісної пам’яті для прискорювачів ШІ, впали більш ніж на 7%.

Серед інших компаній південнокорейського технологічного сектору LG Innotek втратила 6,15%, а LG Display — 4,09%. Зниження в Азії відбулося після падіння американських технологічних акцій: індекс Nasdaq Composite частково втратив приріст попередньої сесії.

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