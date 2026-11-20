Акції японської SoftBank Group у п’ятницю впали на 16,16% на тлі масштабного розпродажу технологічних компаній в Азії після дебюту стартапу зі штучного інтелекту Anthropic на Волл-стріт. Про це повідомляє CNBC.

Інвестори оцінюють ставки на ШІ

SoftBank є одним із найбільших інвесторів OpenAI — конкурента Anthropic. Японська компанія загалом вклала у розробника ChatGPT 64,6 млрд доларів.

За даними CNBC, падіння котирувань SoftBank відображає занепокоєння інвесторів значними ставками компанії на штучний інтелект і, зокрема, її значною експозицією до OpenAI. Ринки оцінюють, чи зможуть великі інвестиції в інфраструктуру ШІ забезпечити достатню віддачу.

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Падіння виробників чипів

Розпродаж зачепив і японських виробників напівпровідників. Акції Tokyo Electron втратили 7,19%, Lasertec — 6,75%, а Renesas Electronics — 6,71%. Напередодні акції Nvidia у США знизилися на 2,9%.

У Південній Кореї акції постачальників Nvidia SK Hynix та Samsung Electronics подешевшали на 6% і 4,7% відповідно. Основний індекс фондового ринку країни Kospi знизився на 3,66%. Технологічний індекс Nasdaq Composite у США напередодні втратив понад 2%.

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