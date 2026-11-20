Акції кібербезпекової компанії Zscaler зросли на 20% у позабіржових торгах у п’ятницю після повідомлення Bloomberg про те, що CrowdStrike веде переговори щодо придбання Zscaler. Про реакцію ринку повідомляє CNBC.

Переговори про придбання

Bloomberg повідомив, що CrowdStrike обговорює придбання Zscaler. CrowdStrike відмовилася коментувати цю інформацію, а Zscaler не відповіла на запит CNBC про коментар одразу після публікації.

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Реакція ринку

У блоці котирувань CNBC для акцій Zscaler вказували зростання на 17,82%, або на 34,72 долара. Акції CrowdStrike водночас знижувалися на 10,11%, або на 23,20 долара. Ці показники були наведені в матеріалі CNBC на момент його публікації.

CrowdStrike та її конкуренти останніми місяцями здійснили низку придбань, щоб посилити свої пропозиції у сфері кібербезпеки в умовах розвитку штучного інтелекту. CNBC зазначає, що такі угоди стали активнішими в галузі впродовж останніх місяців.

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