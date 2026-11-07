Акції класу B Berkshire Hathaway за тиждень зросли більш як на 5% — CNBC Top News

У США акції класу B Berkshire Hathaway за тиждень зросли більш як на 5%, тоді як індекс S&P 500 втратив майже 2,7%. Завдяки трьом новим рекордним закриттям папери класу B випередили бенчмарк на 5,8 відсоткового пункта від початку року, повідомляє CNBC.

Перетік капіталу з технологічних акцій

Місяць тому папери Berkshire Hathaway поступалися S&P 500 на 13,6 відсоткового пункта від початку року. CNBC зазначає, що інвестори переводили кошти з технологічних акцій, які дешевшали, до традиційного конгломерату з відносно невеликим впливом штучного інтелекту. Інвестори побоюються, що масштабні витрати на дата-центри можуть не окупитися.

Два тижні тому котирування Berkshire повністю відіграли приблизно 15-відсоткове падіння, зафіксоване протягом трьох місяців після оголошення Воррена Баффетта на зборах акціонерів 2025 року про намір залишити посаду генерального директора наприкінці того року. Тепер акції компанії на 6% перевищують рекордні рівні закриття, яких досягли напередодні цієї заяви 3 травня 2025 року.

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Динаміка інвестицій Berkshire

Вартість пакета Berkshire Hathaway в Alphabet станом на 30 червня становила $37,8 млрд і була третьою за величиною позицією в акціонерному портфелі. Після зниження акцій класів A та C приблизно на 20% вартість цієї частки скоротилася до $30,2 млрд, а сама позиція опустилася на четверте місце після Coca-Cola з оцінкою $38,3 млрд.

Розкриття Berkshire Hathaway про купівлю додаткових акцій Sirius XM на $27 млн, імовірно, сприяло подальшому зростанню паперів супутникової радіокомпанії. Berkshire придбала понад 924 тис. акцій за середньою ціною $29,10. У четвер акції Sirius XM досягли внутрішньоденного максимуму за 52 тижні на рівні $33,76; від публікації квартальної звітності вони подорожчали на 18,6%, а від початку року — на 62%.

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