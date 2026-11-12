Акції Nvidia на передринкових торгах у США 12 листопада впали на 7,8% на тлі повідомлень, що рада директорів вирішує, чи усунути генерального директора Дженсена Хуанга. Як повідомляє Channel NewsAsia, через це ринкова вартість виробника чипів могла опуститися нижче $4 трлн уперше з липня 2025 року.

Тиск на сектор ШІ

Nvidia є одним із ключових учасників інфраструктури штучного інтелекту та фінансує проєкти, пов’язані з використанням її чипів. Така модель привернула увагу через побоювання щодо циклічного фінансування. За даними видання, акції компаній, пов’язаних зі ШІ, також перебувають під тиском через занепокоєння щодо фінансування галузі та можливого посилення регулювання будівництва дата-центрів.

Від часу, коли рада директорів у неділю оголосила про розслідування стосунків Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, Nvidia втратила близько $300 млрд ринкової вартості. Повідомлення про можливе усунення керівника компанії на момент публікації залишалися повідомленнями, а не підтвердженим рішенням ради директорів.

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Динаміка інших компаній

Акції підтримуваної Nvidia компанії CoreWeave знизилися на 6% після зростання більш ніж на 27% у попередню сесію. Нижче торгувалися також IREN та Applied Digital, а папери Nebius втратили 10,7% після оприлюднення результатів за третій квартал.

Котирування Micron Technology зменшилися на 3,4%, Sandisk — на 5,1%, Western Digital — на 3,2%. Акції Lumentum, Coherent і Dell подешевшали на 3,3–4,1%. Водночас папери конкурентів Nvidia — AMD і Broadcom — зросли на 1,7% та 0,8% відповідно. Ринки Японії та Південної Кореї завершили торги зі зниженням майже на 0,7%, а технологічні акції в Європі втратили близько 1%.

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