У США акції Nvidia у вівторок впали майже на 8% на тлі запитань американських законодавців щодо ролі президента Дональда Трампа у поверненні Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Частину зростання вартості компанії після оголошення про поновлення керівника було втрачено під час нестабільних торгів, повідомляє BBC News. Водночас котирування залишалися вищими за рівень закриття торгів у п’ятницю, до повідомлення про повернення Хуанга.

Повернення генерального директора

Рада директорів Nvidia повернула Хуанга на посаду в понеділок, менш ніж через два тижні після його вимушеної відставки. Вона сталася після появи відомостей про позашлюбні стосунки; один із цих зв’язків був з особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Трамп заявив, що відіграв значну роль у поновленні 63-річного керівника. За його словами, він розмовляв із директорами Nvidia та переконав їх повернути Хуанга. Президент також сказав CNBC, що члени ради просили запевнень щодо загрози національній безпеці, які їм надали з огляду на наявну у влади інформацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запитання Конгресу та ринкова реакція

Рада Nvidia заявила, що врахувала позиції представників вищих рівнів уряду США та переконана: поновлення Хуанга не створює ризику для національної безпеки. Голова ради Гарві Джонс назвав це рішення таким, що відповідає інтересам акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів компанії.

Наступного тижня Хуанг має виступити перед Конгресом США, де його розпитуватимуть про зв’язок з Еліс Хуанг, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Еліс Хуанг не є родичкою керівника Nvidia. Міністерство торгівлі США готується внести до чорного списку Megaspeed — сінгапурського клієнта Nvidia, генеральною директоркою якого була Еліс Хуанг. Китай заперечує звинувачення у шпигунстві.

Падіння торкнулося й інших виробників мікрочипів: акції AMD знизилися більш ніж на 10%, також подешевшали цінні папери Broadcom і Marvell Technology. Інвестори оцінюють ризики можливого регулювання з боку новообраних демократів, а також перспективи окупності масштабних інвестицій у штучний інтелект. За останні шість місяців акції Nvidia втратили майже 30% вартості.

Читай нас у