Акції Nvidia 18 листопада в Нью-Йорку знизилися на 2,9%, попри сильний квартальний звіт виробника чипів. Як повідомляє Channel NewsAsia, падіння котирувань відбулося на тлі загального зниження більшості американських, європейських та азійських фондових ринків.

Фінансові результати Nvidia

Компанія заявила, що її виторг у третьому кварталі подвоївся та перевищив 115 млрд доларів США. Чистий прибуток становив 65,3 млрд доларів. Nvidia також підвищила прогноз і очікує зростання виторгу наступного року на 75%.

Головна інвестиційна стратегиня Saxo Чару Чанана зазначила, що сильні результати Nvidia дали керівництву компанії час, а для ширшого сегмента штучного інтелекту підтвердили попит на інфраструктуру. Водночас, за її словами, подальша динаміка ринку дедалі більше залежатиме від здатності компаній перетворювати цей попит на стабільний прибуток.

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Очікування від IPO Anthropic

Інвестори також готувалися до первинного публічного розміщення акцій розробника ШІ Anthropic, запланованого на 19 листопада. За даними видання, п’ятирічний стартап може залучити від IPO щонайменше 65 млрд доларів США. Аналітики припустили, що частина учасників ринку скорочувала позиції в інших активах, аби вивільнити кошти для купівлі акцій Anthropic.

На валютному ринку долар продовжив зміцнюватися щодо основних валют. Це пов’язували з очікуваннями, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки наступного місяця та, можливо, ще раз на початку наступного року.

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