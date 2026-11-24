У США акції розробника Claude Anthropic на передринкових торгах у вівторок, 24 листопада, впали нижче ціни первинного розміщення у 83 долари. Папери втрачали 5,8% і торгувалися по 82,59 долара, повідомляє Channel NewsAsia.

Падіння після дебюту

Anthropic дебютувала на Nasdaq 19 листопада. На відкритті торгів її акції коштували 111,50 долара, що на 34% перевищувало ціну IPO. Повністю розводнена оцінка компанії тоді на короткий час перевищила 2 трлн доларів.

Після дебюту котирування потрапили під вплив ширшого розпродажу технологічних акцій. Минулого тижня індекси S&P 500 та Dow завершили торги на рівнях, що підтвердили корекцію, а Nvidia зафіксувала найбільше тижневе падіння з 2008 року.

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Найбільше IPO

Компанія залучила 93,5 млрд доларів у межах найбільшого первинного публічного розміщення в історії після того, як андеррайтери скористалися опціоном на придбання додаткових акцій. Це перевищило результат лістингу SpaceX, яка в червні залучила 85,7 млрд доларів.

Як першу компанію у сфері передового штучного інтелекту, що стала публічною, Anthropic розглядають як індикатор ситуації в секторі. Падіння її акцій посилило занепокоєння щодо високих оцінок ШІ-компаній і значних витрат на обчислювальну інфраструктуру на тлі зростання відсоткових ставок.

Водночас аналітична компанія Intropic, що відстежує ребалансування індексів, оцінює, що до кінця року пасивні фонди можуть придбати до 30% запропонованих акцій. MSCI планує включити Anthropic до своїх глобальних стандартних індексів після закриття торгів 30 листопада.

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