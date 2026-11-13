Акції ШІ-компаній у США впали на тлі повідомлень про відставку Хуанга — Channel NewsAsia

Акції американських компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, у п’ятницю знову суттєво знизилися. За даними Channel NewsAsia, яке посилається на Reuters, інвестори занепокоїлися фінансуванням галузі після повідомлень про раптову відставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Індекс Nasdaq-100 під час торгів знижувався на 2,2%. Якщо б такі втрати збереглися до закриття ринку, його ринкова вартість могла б скоротитися майже на $870 млрд. Індекс Philadelphia SE Semiconductor втрачав 6%, що відповідало потенційному зниженню ринкової вартості компаній індексу більш ніж на $670 млрд.

Падіння хмарних компаній

Акції CoreWeave та Nebius Group, хмарних компаній за підтримки Nvidia, подешевшали на 10,8% та 12,1% відповідно. За повідомленням CNA, це продовжило їхнє різке падіння напередодні, коли Хуанг пішов у відставку на тлі розкриття інформації про його позашлюбні стосунки.

Nvidia за керівництва Хуанга фінансувала інфраструктуру, побудовану навколо її чипів. Така стратегія підтримувала попит, однак водночас викликала питання щодо можливих циклічних потоків фінансування між виробником чипів і його клієнтами.

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Британський хмарний провайдер Nscale, також підтримуваний Nvidia, скоригував проспект IPO. Компанія заявила, що очікує чистого збитку $1,7 млрд за дев’ять місяців до 30 вересня, тоді як роком раніше він становив $433,3 млн.

Зниження в технологічному секторі

Акції Advanced Micro Devices знизилися на 10,2%, Broadcom — на 6,7%, Micron Technology — на 5,6%. Цінні папери Western Digital і Sandisk втратили 7,7% та 9,3% відповідно. Виробники фотонної продукції Lumentum і Coherent, а також виробники ШІ-серверів Dell і HPE подешевшали на 6,2–10,7%.

Котирування Oracle, Alphabet, Amazon.com та Microsoft знизилися на 0,1–3,6%, тоді як акції Meta Platforms зросли на 1,3%. Наступного тижня Nvidia має оприлюднити квартальну звітність, а лабораторія ШІ Anthropic очікує дебюту на публічному ринку. Ці події можуть вплинути на настрої інвесторів щодо ШІ-сектору.

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