У США акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, продовжили падати на передринкових торгах у середу. Інвестори оцінювали стрімке зростання витрат на створення ШІ-інфраструктури та можливу віддачу від цих вкладень, повідомляє Channel NewsAsia.

Ринок дедалі суворіше реагує на результати компаній цього сектору: інвестори карають їх за невиконання очікувань, тоді як перевищення прогнозів і поліпшення прогнозів уже не завжди підтримують котирування. Однією з причин називають занепокоєння великими витратами на інфраструктуру, які часто фінансуються за рахунок позик, а також невизначеністю щодо прибутковості таких інвестицій.

Падіння акцій виробників серверів і чипів

Акції Dell Technologies знизилися на 7,2%, хоча виробник серверів утретє цього року підвищив прогноз річного виторгу та прибутку і схвалив додатковий викуп акцій на 25 млрд доларів. Старша аналітикиня Swissquote Bank Іпек Озкардеская зазначила, що інвесторів більше турбують великі й дедалі вищі витрати на розбудову ШІ, тому сильні фінансові результати та прогнози вже не покращують настрої на ринку.

Котирування HPE впали на 16,3% у вівторок після підвищення компанією прогнозу річного виторгу. У середу її акції знизилися на 5,2%, а папери Super Micro — на 3,6%. Акції виробника ШІ-напівпровідників Ambarella, ринкова вартість якого становить 2 млрд доларів, втратили 36% після прогнозу виторгу за четвертий квартал нижче за очікування аналітиків. Акції Nvidia знизилися на 4,6%, продовживши падіння на 6% напередодні.

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Акції розробника Claude Anthropic подешевшали на 5,6% і торгувалися значно нижче від ціни IPO у 83 долари через кілька днів після дебюту компанії на Nasdaq.

Тиск через боргове фінансування дата-центрів

Постачальники хмарних обчислень для ШІ, які здають в оренду спеціалізовані обчислювальні потужності, перебувають під тиском із жовтня через побоювання щодо боргів, якими фінансується їхнє швидке розширення. Перемога демократів на проміжних виборах цього місяця також посилила занепокоєння інвесторів: вони оцінюють ризик уповільнення розвитку дата-центрів через жорсткіше регулювання ШІ та додаткові перешкоди для будівництва.

Підтримувані Nvidia CoreWeave і Nebius Group втратили приблизно по 6%, а IREN, Applied Digital і Core Scientific — понад 4%. Дохідність облігацій CoreWeave з погашенням у 2031 році піднялася майже до 18%, оскільки ціни паперів наблизилися до рекордних мінімумів. Водночас вартість страхування від дефолту технологічних компаній зросла: п’ятирічні кредитно-дефолтні свопи Oracle, Alphabet, SpaceX і CoreWeave сягнули рекордних значень. Акції Oracle, Alphabet, Amazon, Meta Platforms і Microsoft подешевшали на 1,4–4,3%.

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