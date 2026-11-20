У США акції розробника штучного інтелекту Anthropic на другий день торгів коштували близько $86, знизившись приблизно на 11% від початку торгів. Це лише на $3 вище за ціну первинного розміщення — $83 за акцію, повідомляє Fortune.

Втрата більшої частини стартового зростання

У перший день торгів, 19 листопада, акції Anthropic відкрилися на рівні $111,50 — на 34% вище за ціну IPO. Під час сесії вони сягнули внутрішньоденного максимуму $115,10, але згодом подешевшали та закрилися на позначці $97,17 — на 17% вище за ціну розміщення.

На другий день торгів вартість паперів була приблизно на 25% нижчою за максимум дебютної сесії. Під час стартового зростання ринкова капіталізація компанії нетривалий час перевищила $2 трлн.

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Параметри розміщення

Під час IPO Anthropic залучила близько $81,3 млрд від продажу акцій, а також завершила приватне розміщення на $26 млрд. Попит інвесторів дав змогу встановити ціну IPO вище від початково очікуваного діапазону $70–78 за акцію.

За ціни IPO у $83 ринкову вартість Anthropic оцінювали приблизно у $1,5 трлн. Зниження котирувань відбулося на тлі слабкості технологічних акцій, оскільки інвестори переоцінювали вартість компаній сектору.

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