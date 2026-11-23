Акції ШІ-лабораторії Anthropic та виробника чипів Nvidia зросли на передринкових торгах у США в понеділок після тижня різкого падіння технологічних акцій. Станом на 4:08 за східним часом США папери Anthropic додали 3,58%, а Nvidia — 8,54%, за даними CNBC.

Торги після IPO Anthropic

Понеділок мав стати для Anthropic третім днем торгів після первинного публічного розміщення акцій, яке відбулося у четвер. Під час IPO компанія залучила рекордні 93,5 млрд доларів, а також ще 26 млрд доларів від технологічних гігантів, які придбали акції за ціною розміщення.

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У день дебюту акції Anthropic зросли на 17%. У п’ятницю торги завершилися падінням паперів на 8,5%.

Падіння Nasdaq

За минулий тиждень індекс Nasdaq знизився на 10%. Це був найгірший тиждень для індексу від перших місяців пандемії COVID-19 у 2020 році.

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