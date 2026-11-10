Акції SoftBank зросли на 12% на тлі підйому техсектора Азії — CNBC

У Японії акції інвестиційного технологічного гіганта SoftBank Group у вівторок зросли на 12% на тлі широкого підйому котирувань технологічних компаній в Азії. Ринок відреагував на відновлення на Волл-стріт напередодні, де поновилися покупки акцій компаній напівпровідникового сектору.

Зростання виробників чипів

У Південній Кореї акції виробника мікросхем SK Hynix подорожчали на 8,01%, Samsung Electronics — на 5,32%, а Samsung SDI — на 6,27%. У Японії, крім SoftBank, зросли котирування виробника обладнання для тестування чипів Advantest — на 5,41%.

Акції виробників напівпровідникового обладнання Tokyo Electron, Lasertec і Disco додали 5,88%, 6,34% та 6,95% відповідно.

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Вплив американського ринку

Як повідомляє CNBC, поліпшенню настроїв інвесторів також сприяло різке зниження цін на нафту. Підйом в Азії відбувся після відновлення технологічного сектору США, який минулого тижня зазнав значного розпродажу.

Індекс Nasdaq Composite, у якому значну вагу мають технологічні компанії, напередодні зріс на 2,74%. Індекс S&P 500 додав 2,35%, показавши найкращий день із 8 квітня.

Передумови попереднього спаду

Попередній спад глобальних технологічних акцій був пов'язаний із занепокоєнням інвесторів, що масштабна перемога демократів на проміжних виборах у США може призвести до жорсткіших обмежень на розвиток дата-центрів. Інвестори побоювалися, що такі обмеження можуть вплинути на попит на чипи та інфраструктуру для штучного інтелекту.

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