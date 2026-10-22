Акула Буканґі повернулася до каналу в Пусані — BBC News

У Пусані, Південна Корея, акула на прізвисько Буканґі повернулася до каналу, де перебувала близько місяця. Це сталося наступного дня після того, як Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї повідомило, що тварину вдалося вивести з каналу у відкриту гавань, повідомляє BBC News.

Акула знову опинилася біля каналу

За повідомленнями місцевих медіа, Буканґі допливла назад до гирла каналу, імовірно прорвавши встановлений владою бар’єр. Нову операцію з переміщення акули запланували на четвер.

У середу рятувальники понад вісім годин обережно спрямовували триметрову акулу сіткою у бік відкритої води в гавані. Це була щонайменше третя спроба вивести Буканґі з каналу: дві попередні операції з використанням сіток не дали результату.

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Туристична принада та побоювання за стан тварини

Акулу помітили в каналі південно-східного портового міста Пусан минулого місяця. Вона стала місцевою сенсацією та за час перебування там привабила понад 1,6 мільйона відвідувачів. Місто фактично сприйняло її як неофіційний символ, а її популярність підтримала туристичну галузь Пусана.

Водночас влада була стурбована станом тварини: акула, як видавалося, була травмована та не харчувалася. У соцмережах поширювали відео, на яких у Буканґі, ймовірно, була закривавлена морда. Також існували побоювання, що зниження температури води ще більше послабить її.

Експерти припускають, що акулу могли привабити до каналу незвично тепла вода та велика кількість риби. Вони також зазначають, що через щорічне потепління моря біля Пусана може з’являтися більше акул.

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