Аль-Ахлі переміг Аль-Наср з рахунком 3:1 у Джидді в перенесеному матчі Саудівської професійної ліги. Кріштіану Роналду відкрив рахунок уже на 15-й хвилині, однак його команда зазнала поразки. Як повідомляє The National, гру перенесли після того, як її первісно відклали в жовтні.

Гол і нереалізований пенальті Роналду

Португальський нападник Аль-Насра забив ударом з льоту у дальній кут після передачі Жуана Феліша. Цей м’яч став для 41-річного Роналду 986-м у кар’єрі та десятим у всіх турнірах за клуб у поточному сезоні.

За чотири хвилини після гола Роналду отримав нагоду оформити дубль: пенальті призначили після фолу на Навафі Аль-Бушайлі. Однак форвард влучив у стійку. Це був його другий нереалізований пенальті цього сезону та перший випадок у кар’єрі, коли він не забив два пенальті поспіль.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аль-Ахлі забив тричі

Наприкінці першого тайму бразильський півзахисник Галено зрівняв рахунок дальнім ударом. На 71-й хвилині англійський нападник Іван Тоні реалізував пенальті та забив свій 14-й гол у сезоні. Через чотири хвилини перевагу Аль-Ахлі закріпив бразильський захисник Рожер Ібаньєс.

Після поразки Аль-Наср залишився третім у таблиці, відстаючи на два очки від лідера Аль-Хіляля, який має матч у запасі. Аль-Ахлі піднявся на четверту позицію та поступається Аль-Насру чотирма балами.

Головний тренер Аль-Насра Анге Постекоглу заявив, що його команда почала матч добре й, на його думку, заслуговувала на перемогу. Садіо Мане пропустив гру з дозволу клубу, оскільки вранці того дня його дружина народила другу дитину.

Читай нас у