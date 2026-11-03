Al Jama-ah обрала Ешлі Маму кандидатом у мери Йоганнесбурга — Daily Maverick

Партія Al Jama-ah обрала підприємця та колишнього лідера Молодіжної ліги Африканського національного конгресу Ешлі Маму кандидатом на посаду мера Йоганнесбурга на муніципальних виборах. Лідер партії Ганіф Гендрікс послався на досвід Мами у розвитку громад та економічному розширенні можливостей, повідомляє Daily Maverick.

Al Jama-ah уже двічі отримувала посаду мера завдяки коаліційним домовленостям за підтримки більших партій, зокрема ANC та EFF. Тапело Амад пішов у відставку менш ніж через три місяці роботи у 2023 році після суперечки щодо запропонованої багатомільярдної інвестиційної угоди. Його наступник Кабело Гваманда залишив посаду в серпні 2024 року на тлі звинувачень у зв’язку з його діловими операціями та критики через якість міських послуг.

Пропозиції для міста

Мама заявив, що Йоганнесбург може увійти до числа провідних міст світу протягом п’яти років за належного політичного керівництва. Він пропонує залучати інвестиції, скорочувати бюрократію та реформувати систему муніципальних закупівель, щоб малі підприємства могли конкурувати за підряди у власних громадах.

Серед його ініціатив — створення спеціальних економічних зон у семи регіонах Йоганнесбурга, залучення місцевих підрядників до технічного обслуговування та прискорення оформлення документів на право власності для мешканців неформальних поселень. У перші 100 днів кандидат планує оцінити проблеми з міськими послугами, створити публічну панель із даними про коаліційні домовленості та відповідальних за окремі напрями політиків, а також запустити застосунок для відстеження звернень жителів.

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Заяви про міграцію та злочинність

Говорячи про центральну частину міста, Мама заявив, що її нібито захопили злочинні мережі, мігранти та політично пов’язані особи, які, за його словами, наживаються на занепаді будівель і міських послуг. Він також стверджував, що впливові політики захищають злочинців у захоплених будинках.

Як приклад небезпеки протистояння таким мережам Мама навів убивство підприємця у сфері безпеки й артиста Варріка Стока, відомого як DJ Warras, у грудні 2025 року. За даними джерела, вбивство пов’язували зі спором щодо ймовірного незаконного збору орендної плати, але ширші твердження Мами про політичний захист у цій справі не були встановлені.

Водночас кандидат дистанціювався від антимігрантського руху March and March, заявивши, що його діяльність непропорційно спрямована проти бідних і вразливих темношкірих африканців. Мама наполягає на справедливому застосуванні імміграційного законодавства та виключив коаліцію з DA, пославшись на позицію партії щодо Ізраїлю й Палестини та її підхід до просторової спадщини апартеїду.

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