Al Jazeera оприлюднила кадри Дейфа і документи про атаку 7 жовтня — Jerusalem Post

Al Jazeera у програмі «What Is Hidden Is Greater» показав рідкісні архівні кадри з Мухаммадом Дейфом та іншими командирами військового крила ХАМАС. Телеканал також оприлюднив документи, які, за його твердженням, стосуються підготовки нападу 7 жовтня 2023 року, повідомляє Jerusalem Post.

Кадри з тунелів

На одному із записів Дейф іде тунелем у головному уборі та розмовляє з людьми, які його супроводжують. Інші відео, як стверджується, демонструють зустрічі старших командирів ХАМАС у тунелях перед нападом, а також їхню спільну молитву під землею.

Серед осіб, яких у програмі ідентифікували у відео, названі заступник Дейфа Марван Ісса, Мухаммад Сінвар, Ізз ад-Дін аль-Хаддад, Раад Саад, Ахмед Рандур і Рафаа Салама. У програмі також показали Дейфа разом із колишніми лідерами ХАМАС Ях'єю Сінваром та Ісмаїлом Ханією у майстерні з виробництва ракет.

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Документи про підготовку нападу

Al Jazeera також продемонстрував запис розмови між Дейфом і Ях'єю Сінваром, яка, за даними телеканалу, відбулася після ізраїльської операції «Вартовий стін» у 2021 році. В іншому фрагменті Дейф перебуває в оперативному центрі ХАМАС, розглядає моделі ізраїльських танків та обговорює бойовий план із командирами бригад.

Один із документів датований 5 жовтня 2023 року. Його представили як оперативний наказ, який Дейф нібито підписав після шестигодинної наради штабу. За версією Al Jazeera, у ньому було вказано, що напад мав розпочатися о 6:30. Ще один документ, який пов'язують із засіданням внутрішнього військового командування ХАМАС у лютому 2023 року, нібито фіксує рішення почати підготовку до атаки за кілька місяців до її здійснення.

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