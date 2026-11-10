Розслідування Al Jazeera заявило, що ізраїльські солдати у цивільному одязі приєднувалися до нападів озброєних груп ізраїльських поселенців на палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан. За даними Anadolu Agency, розслідування пов’язало загибель 14 палестинців із поселенцями, які служили в армії або були помічені у військовій формі під час нападів.

Солдати у цивільному одязі

Як стверджує Al Jazeera, участь солдатів у нападах на палестинські села у цивільному одязі ускладнювала їхнє розрізнення серед озброєних поселенців. Розслідування також оприлюднило зображення, на яких інший ізраїльський солдат у цивільному одязі нападає на палестинських збирачів оливок у провінції Наблус.

В одному з епізодів розслідування пов’язало загибель палестинця внаслідок стрілянини на сільськогосподарських угіддях у провінції Хеврон із солдатом у цивільному одязі. За даними Al Jazeera, ця людина була активістом груп ізраїльських поселенців і перебувала під санкціями США у 2024 році, однак згодом обмеження скасували. Ім’я цієї людини у матеріалі не назвали.

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Підрозділи Hagmar і напади

Розслідування також зосередилося на регіональних оборонних підрозділах Hagmar ізраїльської армії, до яких поселенців залучають як резервістів. За його даними, з 2023 року чисельність цих підрозділів зросла вшестеро, а їхня роль змінилася від охорони поселень до безпосередньої підтримки нападів на палестинські громади.

Посилаючись на поінформовані джерела, Al Jazeera зазначила, що військова служба надає поселенцям доступ до чутливої інформації про палестинців, ліцензованої зброї та регулярної військової підготовки. Палестинська комісія з протидії стіні та поселенням зафіксувала 1369 нападів поселенців у жовтні. Від жовтня 2023 року до червня 2026 року вона задокументувала 12 506 нападів, унаслідок яких загинули 52 палестинці та сталися 890 пожеж на майні й сільськогосподарських угіддях.

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