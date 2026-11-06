Аль-Сааді хоче самостійно захищати себе в суді — The National

У США Мохаммад аль-Сааді, який перебуває під вартою в нью-йоркському Metropolitan Detention Centre та очікує суду, висловив бажання відмовитися від адвокатів і самостійно представляти свої інтереси. За даними The National, його адвокати звернулися до судді Коллін Макмахон із проханням провести слухання щодо цього наміру.

Аль-Сааді висунуто вісім обвинувачень, пов’язаних з імовірною організацією майже 20 атак і спроб атак у Європі та США. Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати довічне ув’язнення. Захисники заявили, що спеціальні адміністративні обмеження, застосовані щодо підсудного, ускладнили їхні відносини з клієнтом.

Обмеження на комунікацію

За даними Міністерства юстиції США, аль-Сааді обмежили одним телефонним дзвінком на місяць через побоювання, що він може планувати напад з-за ґрат. Відомство стверджує, що під час розмов із родиною він нібито використовував закодовані повідомлення, щоб спонукати інших до реалізації нових планів, контролювати перекази на суму $1 млн і випуск пропагандистських відео.

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Адвокати також повідомили, що протягом місяця їхній клієнт не отримував матеріалів для читання, оскільки ФБР контролює його кореспонденцію. На їхню думку, неможливість пояснити затримку посилила соціальну ізоляцію аль-Сааді та сприяла тому, що він почав вважати самозахист можливим варіантом.

Обвинувачення і дані слідства

Американська влада пов’язує 32-річного аль-Сааді з угрупованням Harakat Ashab Al Yamin Al Islamia, також відомим як Ashab Al Yamin. За даними американських записів, він народився в Тегерані, має іранське та іракське громадянство і більшу частину життя прожив в Іраку. Його затримали в Туреччині, після чого доправили до США.

Серед іншого, аль-Сааді обвинувачують у спробі здійснити напад на синагогу в Нью-Йорку та пошуку у США людини, яка могла б убити або поранити інших. Слідчі, за даними видання, виявили в його акаунтах у соцмережах FaceTime-дзвінки з нападниками, серед яких, за їхніми даними, були учасники підпалу синагоги в Лондоні 18 квітня. Лондонська поліція повідомляла, що того дня атакували Kenton United Synagogue. Міністерство юстиції США вважає, що підсудний становить серйозну загрозу громадській безпеці в разі необмежених контактів із третіми особами.

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