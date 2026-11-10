Переселені алавіти в Сирії заявили, що гуманітарна допомога ООН, призначена для постраждалих від насильства на узбережжі країни, нібито потрапляє до збройних угруповань, які, за їхніми словами, причетні до нападів на громаду. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на кілька переміщених сімей.

Скарги переселених родин

Співрозмовниця видання, названа R., розповіла, що після переміщення з Латакії її родина оселилася разом із двома іншими сім’ями у двокімнатній квартирі в сільській місцевості провінції Хама. За її словами, лідер громади порадив їм зареєструватися в центрі SARC, щоб отримати матраци та ковдри.

Жінка стверджує, що в центрі озброєні групи та люди в уніформі сирійської Генеральної служби безпеки звинуватили її родину у зв’язках із колишнім режимом і відмовили в допомозі. Вона заперечила будь-яку причетність своєї сім’ї до режиму Асада. За словами R., вона та її сусіди бачили, як їхні імена у списках одержувачів замінювали на імена представників місцевих угруповань або родичів працівників SARC.

R. повідомила, що її сім’я неодноразово скаржилася до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В агентстві заявили, що не мають інформації про конкретні звернення, але порадили повідомляти про можливі порушення до Управління генерального інспектора UNHCR.

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Позиція UNHCR

Представник UNHCR наголосив, що непродовольчу допомогу в Сирії розподіляють відповідно до оцінених гуманітарних потреб і встановлених критеріїв, без поділу за релігійною, етнічною чи іншою ознакою. За його словами, допомога надходила різним громадам у Латакії та Тартусі, зокрема внутрішньо переміщеним особам, тим, хто повернувся, та сім’ям, які постраждали від надзвичайних ситуацій.

В агентстві також повідомили, що списки отримувачів перевіряють на дублювання, а процес розподілу контролюють через виїзди на місця та відгуки одержувачів. Виявлені під час цих процедур зауваження, за твердженням UNHCR, додатково перевіряють на відповідність гуманітарним принципам.

Свідчення про насильство

Інший співрозмовник видання, T., заявив, що був поранений у ногу, коли тікав під час нападів у Джаблі, Латакія. Він також стверджує, що гуманітарну допомогу, яку привозили до його району, після від’їзду делегацій забирали ті самі угруповання, які нападали на місцевих жителів. За його словами, його дядько загинув, коли намагався отримати допомогу в місті.

У березні 2025 року під час масових убивств у прибережних районах Сирії загинуло близько 1400 людей, переважно цивільних алавітів. Слідча група ООН дійшла висновку, що воєнні злочини, ймовірно, скоювали представники сил перехідного уряду та інші сторони.

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