Албанезе перепросив за розмову, що потрапила на запис, на COP31 — The Guardian

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе на Філіппінах перепросив за приватну розмову з міністром з питань зміни клімату Крісом Бовеном, яку зафіксував увімкнений мікрофон перед зустріччю на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина. Вибачення він озвучив у неділю під час візиту на австралійський військовий корабель HMAS Stalwart, повідомляє The Guardian.

Розмова перед зустріччю

Перед зустріччю з представниками бізнесу в Анталії Албанезе та Бовен обговорювали, у якій кишені краще носити мобільний телефон. Прем’єр сказав міністрові, що телефон варто тримати подалі від серця, оскільки він може впливати на серцевий ритм.

Бовен пожартував про можливу радіоактивність пристрою, а згодом сказав, що більше переймається тим, щоб не класти телефон до кишені штанів. У відповідь Албанезе вжив вульгарне слово на позначення чоловічого статевого органа, а Бовен погодився, що це може бути важливішим за серце.

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Реакція політиків

Албанезе назвав діалог легковажним жартом між двома друзями та заявив, що ніхто не постраждав, а розмова не містила критики на чиюсь адресу. Раніше представник прем’єра також охарактеризував запис як жарт у перерві між зустрічами.

Представник опозиційної Коаліції Джеймс Патерсон розкритикував висловлювання, заявивши, що така розмова може зашкодити сприйняттю Австралії на міжнародній арені. Міністерка зайнятості Аманда Рішворт відкинула ці закиди, наголосивши, що йшлося про приватний жарт між зустрічами та існують важливіші питання для обговорення.

Албанезе перебуває на Філіппінах для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії та дипломатичних зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. У неділю він також мав провести двосторонні переговори з президентом Філіппін Фердинандом «Бонгбонгом» Маркосом-молодшим.

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