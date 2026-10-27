Альбанезе пообіцяв швидку відповідь на загрози безпеці депутатів — The Guardian

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе пообіцяв швидку відповідь уряду на загрози безпеці парламентарів і працівників їхніх офісів. Серед варіантів, які розглядає влада, — тривожні кнопки у виборчих офісах депутатів, за допомогою яких можна буде повідомляти правоохоронців про інциденти.

Як повідомляє The Guardian, Альбанезе виступив із заявою на засіданні парламентської фракції Лейбористської партії. Він сказав, що депутати надто довго були змушені миритися із загрозами, а уряд має зробити більше для їхнього захисту та безпеки їхніх співробітників.

Заходи безпеки для офісів і помешкань

За даними видання, уряд розглядає низку можливих змін: посилення захисту виборчих офісів, поліпшення комунікації з федеральною поліцією, а також ресурси для безпеки приватних помешкань депутатів — зокрема камери відеоспостереження й освітлення. Лейбористи також планують прискорити перегляд безпеки на робочих місцях Співдружності, а рекомендації щодо захисту та безпеки мають підготувати найближчим часом.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк повідомив однопартійцям, що уряд також вивчає питання безпеки на виборчих дільницях під час виборів. Лідер опозиції Ангус Тейлор сказав депутатам Коаліції, що тривають розмови з урядом про особисту безпеку, однак конкретних пропозицій не назвав.

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Заява Фатіми Пейман

Питання безпеки активніше обговорюють після ймовірного нападу на депутатку виборчого округу Інді Гелен Гейнс минулого тижня. Парламентарі з різних політичних сил заявляли про потребу додаткового захисту офісів на тлі погроз і насильства щодо їхніх працівників. Вони також повідомляли про образи та погрози, зокрема погрози смертю і зґвалтуванням, в інтернеті й поза ним.

Сенаторка Фатіма Пейман, яка залишила Лейбористську партію у 2024 році та стала позафракційною, розкритикувала колишніх однопартійців через нестачу персоналу у своєму офісі. За її словами, її працівники виснажені. Згідно з внутрішнім документом, поданим на слуханні в Сенаті, Пейман не має жодного радника, тоді як 16 позафракційних депутатів і сенаторів спільно мають 30 радників.

Пейман також заявила, що після виходу з Лейбористської партії кількість погроз смертю та ненависницьких коментарів значно зросла. Вона розповіла, що торік керівник її офісу відкрив поштове відправлення з людськими фекаліями, після чого на місце викликали фахівців із біологічної безпеки.

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