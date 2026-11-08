Албанезе скасував продаж казарм Вікторія в Сіднеї — ABC News Australia

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що продаж казарм Вікторія у Сіднеї скасували, а комплекс у районі Паддінгтон залишиться у державній власності. Рішення ухвалили після масштабної критики планів продати історичний об’єкт, повідомляє ABC News Australia.

Чотири об’єкти передадуть Департаменту фінансів

Казарми Вікторія в Сіднеї разом із казармами Вікторія в Мельбурні, фортом Квінскліфф і базою Пойнт-Кук RAAF Williams передадуть з оборонного відомства до Департаменту фінансів. Албанезе заявив, що сіднейський комплекс має особливе місце в історії країни та залишатиметься у державній власності.

За словами прем’єра, програма має створити можливості для відкриття історичних оборонних об’єктів і будівель для громадськості та вшанування національної історії.

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Плани продажу викликали політичну критику

Сіднейські казарми Вікторія, історія яких налічує 166 років, були серед 67 оборонних об’єктів, запланованих до продажу після незалежного аудиту нерухомості у лютому. Програма продажу мала на меті залучити для уряду 1,8 млрд доларів.

Ініціативу критикували Коаліція, Зелені, незалежні депутати та партія One Nation. Колишній прем’єр-міністр Джон Говард, який долучився до протесту проти продажу, звинуватив уряд у байдужості до національної та військової історії.

Міністр оборони Річард Марлз заявив, що персонал переведуть із цих об’єктів, а території відкриють для відвідувачів. Міністерка фінансів Кеті Галлагер зазначила, що історична спадщина кожного з чотирьох об’єктів захищена законом, а державна власність має сприяти її збереженню для майбутніх поколінь.

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