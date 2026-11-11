Альбанезе заявив, що COP31 має дати практичні результати — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе на саміті лідерів COP31 в Анталії, Туреччина, заявив, що конференція ООН зі зміни клімату має забезпечити практичні результати. Туреччина приймає COP31, тоді як Австралія головує в переговорному процесі, повідомляє Anadolu Agency.

Інвестиції та чиста енергетика

За словами Альбанезе, співпраця держав має сприяти інвестиціям у технології чистої енергетики, прискоренню електрифікації, активнішим діям щодо океанів і залученню кліматичного фінансування для країн, які найбільше його потребують. Він наголосив на необхідності забезпечити майбутнє з чистою, надійною та доступною енергією і водночас сильними економіками.

Австралійський прем’єр зазначив, що до Паризької угоди світ рухався до приблизно чотирьох градусів потепління. Теперішні оцінки, за його словами, вказують на траєкторію близько 2,6 градуса, тоді як глобальна мета становить 1,5 градуса. Альбанезе визнав, що цей поріг, імовірно, буде перевищено, однак підкреслив значення кожної частки градуса потепління, якої вдасться уникнути.

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Підтримка країн Тихого океану

Окремо Альбанезе звернув увагу на кліматичні виклики для держав Тихоокеанського регіону. Він заявив, що найуразливішим країнам потрібен капітал, і нагадав про створення торік разом з іншими тихоокеанськими країнами Pacific Resilience Facility — регіонального механізму кліматичного фінансування під проводом держав Тихого океану.

Перед виступом Альбанезе генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити новий Climate Justice Compact, заснований на спільній відповідальності. Австралійський прем’єр також заявив, що Паризька угода змінила напрям глобальних фінансових потоків у бік чистішої енергетики, і закликав перетворювати кліматичні зобов’язання на конкретні дії.

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