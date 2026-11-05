Албаніз не досяг угоди з Британією щодо правил для мандрівників — ABC News Australia

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз під час саміту глав урядів Співдружності націй в Антигуа і Барбуді не досяг домовленості з британською стороною щодо посилення правил для мандрівників із Великої Британії. Австралійський уряд прагне скоротити чисту закордонну міграцію та пов’язує майже подвоєння кількості британських бекпекерів зі значним тиском, повідомляє ABC News Australia.

Албаніз прагне змінити положення угоди про вільну торгівлю, укладеної за уряду Скотта Моррісона. Вона звільнила британських мандрівників від вимоги працювати в регіональних і сільських районах Австралії. Прем’єр назвав переговори з британською стороною «дуже конструктивними» та заявив, що посадовці надалі вивчатимуть можливі варіанти.

У повідомленнях за підсумками зустрічі конкретних домовленостей щодо цього питання не зазначили. У британському повідомленні згадали лише важливість забезпечення можливостей для молодих людей удома та за кордоном, а в австралійському релізі цієї теми не було.

Підвищення ставок

Поїздка Албаніза збіглася з п’ятим від початку року підвищенням процентних ставок Резервним банком Австралії. Ставки сягнули найвищого рівня за 18 років. Прем’єр-міністр відповідав на запитання про економічну ситуацію під час перебування за кордоном і заявив, що взаємодія з міжнародною спільнотою є частиною зміцнення австралійської економіки.

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Голова Резервного банку Мішель Буллок заявила, що рішення про підвищення ставки пов’язане з внутрішнім тиском на виробничі можливості економіки. Вона також зазначила, що нафтовий шок через війну на Близькому Сході був одним із чинників інфляції.

Скарбник Джим Чалмерс стикається із закликами скоротити державні видатки напередодні оновлення середньорічних економічних і бюджетних прогнозів. Міністерка фінансів Кеті Галлагер заявила, що уряд шукає заощадження в усіх сферах.

Позов щодо законів про соцмережі

У Канберрі Високий суд розпочав розгляд позову Reddit і правозахисної групи Digital Freedom Project проти урядових законів про соціальні мережі. Позивачі стверджують, що обмеження є неконституційними, оскільки виключають молодь із громадської участі.

Від набуття законами чинності в грудні було заблоковано майже 5 млн облікових записів у соціальних мережах. Наступного тижня в Сенаті має розпочатися розслідування щодо урядових законів про цифровий обов’язок дбати про безпеку користувачів.

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