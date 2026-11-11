Aldi скорочує сотні посад у Великій Британії — The Guardian

Британський підрозділ німецької мережі дискаунтерів Aldi скорочує сотні посад у головному офісі та логістиці в межах глобального перегляду витрат. Робочі місця у магазинах компанії це рішення не зачепило, хоча Aldi дещо зменшила кількість регіональних менеджерів. Про це повідомляє The Guardian.

Скорочення в технологічному підрозділі

Компанія проводить консультації з працівниками технологічної команди щодо можливого скорочення до 150 посад. Раніше цього року Aldi вже ліквідувала 103 посади у фінансовому та адміністративному підрозділах, а також майже 20 посад серед директорів із закупівель.

Один із працівників, яких торкнулися зміни, назвав скорочення недалекоглядними та заявив, що вище керівництво відірване від реальності. За даними видання, компанія також скоротила години роботи прибиральників, залучених через агентство, у головному офісі в Атерстоні, графство Ворикшир.

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Централізація операцій

Aldi зменшує кількість працівників у локальних операціях різних країн, централізуючи частину функцій. Фінансові, закупівельні та адміністративні завдання компанія передає на аутсорсинг до Індії та інших країн у межах угоди з Genpact, що допомагає бізнесу розвивати використання технологій штучного інтелекту. Джерела The Guardian також повідомили, що найближчими місяцями можуть розпочатися консультації щодо скорочень у нарахуванні зарплат.

У Aldi заявили, що постійно переглядають робочі процеси міжнародного бізнесу, аби працювати простіше й ефективніше та зберігати низькі ціни для покупців. Компанія зазначила, що зміни запроваджуватимуть поступово після консультацій, а працівникам, яких вони стосуються, нададуть підтримку.

Сповільнення зростання продажів

За даними Worldpanel by Numerator, упродовж 12 тижнів до 1 листопада продажі Aldi у Великій Британії зросли лише на 0,4%, а частка мережі на ринку за рік зменшилася на 0,1 відсоткового пункту. Водночас середня ціна одиниці товару в Aldi знизилася на 0,1%, що зробило мережу єдиним ритейлером, який загалом зменшив ціни за цей період. Цього року Aldi вклала 300 млн фунтів стерлінгів у зниження цін на 900 товарів у Великій Британії.

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