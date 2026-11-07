Александра Еала перемогла Марію Саккарі в півфіналі Гонконгу — Interia Sport

Філіппінська тенісистка Александра Еала здолала грекиню Марію Саккарі в півфіналі турніру WTA 500 у Гонконзі, Китай. Матч завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:4. Перемога вивела Еалу до фіналу змагань, повідомляє Interia Sport.

Перебіг матчу

Саккарі невдало почала першу партію, не набравши жодного очка у двох стартових геймах. Згодом грецька тенісистка вирівняла перебіг гри, однак наприкінці сету ефективнішою була Еала, яка виграла його 7:5.

У другій партії Саккарі повела 3:0. За рахунку 5:3 Еала мала два брейк-пойнти, але не реалізувала їх. Грекиня скористалася другою можливістю завершити сет і зрівняла рахунок у матчі — 6:3.

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У вирішальному сеті Еала виграла три перші гейми та згодом повела 4:1. Саккарі зуміла відігратися до 4:4, однак у кінцівці філіппінська спортсменка здобула два наступні гейми й закрила матч.

Суперниця у фіналі

Еала, яка була другою сіяною на турнірі, у фіналі зіграє проти Клер Лю. В іншому півфіналі Лю перемогла кваліфаєрку Олександру Шубладзе.

Саккарі мала четвертий номер посіву в Гонконзі. До півфіналу вона дійшла після перемог над Керол Янг Су Лі, Маєю Джойнт та Аляксандрою Саснович.

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