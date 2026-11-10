Алеш Свобода завершив базову підготовку для місії на МКС — Radio Prague International

Чеський астронавт Алеш Свобода завершив базову підготовку резервного корпусу астронавтів Європейського космічного агентства та готується до місії на Міжнародну космічну станцію. Підготовка дала йому загальні знання, необхідні для роботи на МКС, повідомляє Radio Prague.

Досвід військового льотчика

У відборі Свободи брав участь бельгійський астронавт Франк де Вінне — ветеран двох космічних місій і колишній керівник Європейського центру астронавтів. Нині він є менеджером програм ESA з МКС і Terrae Novae.

За словами де Вінне, досвід Свободи як військового льотчика став перевагою. Космічний політ потребує вміння працювати зі складним обладнанням, швидко опрацьовувати інформацію та дотримуватися процедур під тиском.

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Водночас де Вінне наголосив, що досвід пілота не є обов'язковою умовою для відбору. ESA також добирає науковців і лікарів, які мають практичний досвід у своїх сферах. Серед важливих якостей кандидатів він назвав професійні досягнення, амбіції, здатність навчатися та працювати в команді.

Підготовка до місії

Наступним етапом для Свободи має стати спеціалізована підготовка до конкретної місії. Вона передбачає вивчення запланованих експериментів, підготовку до польоту на визначеному космічному кораблі та уточнення ролі астронавта на борту.

Де Вінне порадив Свободі зосередитися на тренуваннях і майбутній місії, попри інтерес громадськості та запити на інтерв'ю. Він також підкреслив, що космічні польоти забезпечує велика команда науковців, інженерів, техніків та інших фахівців, а астронавт представляє її спільну роботу в космосі.

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