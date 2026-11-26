Альянс вакцин Gavi уклав угоду про попередню закупівлю до 1,5 млн доз кандидатної вакцини проти Еболи Бундібугіо. Дози можуть стати доступними для постраждалого населення за умови успішного завершення клінічних випробувань препарату та отримання необхідних регуляторних дозволів.

Як повідомляє Health Policy Watch, угоду цього тижня підписали Gavi, Інститут сироватки Індії та Serum Life Sciences. Йдеться про препарат ChAdOx1 BDBV, який розробили Оксфордський університет та Інститут сироватки Індії.

Клінічні випробування

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила ChAdOx1 BDBV для клінічних випробувань II/III фаз під час нинішнього спалаху. Разом із ним ВООЗ рекомендувала для тестування ще одну кандидатну вакцину — mRNA-1469 компанії Moderna.

Дослідження передбачає стратегію кільцевої вакцинації: щеплення мають отримати люди, які контактували з пацієнтами, що захворіли або померли від Еболи Бундібугіо. Результати випробувань очікують на початку 2027 року.

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За даними видання, спалах зосереджений у провінції Ітурі в Демократичній Республіці Конго. Від його початку інфікувалися понад 12 тисяч людей, понад 5,9 тисячі померли.

Фінансування та виробництво

Закупівлю профінансують із Фонду першого реагування Gavi, створеного під час спалаху mpox для фінансування протидії спалахам і пандеміям. Фонд підтримали США, Японія, Італія, Німеччина, Норвегія та Франція.

Інститут сироватки Індії вже виготовив субстанцію для понад 500 тисяч доз кандидатної вакцини. Це має прискорити доступ до препарату в разі позитивних результатів випробувань, регуляторного схвалення та рекомендації ВООЗ.

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