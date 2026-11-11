Alibaba планує IPO підрозділу T-Head у Гонконгу — CNBC

Китайська технологічна компанія Alibaba оголосила про намір провести первинне публічне розміщення акцій свого напівпровідникового підрозділу T-Head у Гонконгу, Китай. Як повідомляє CNBC, Гонконзька фондова біржа дозволить компанії виокремити цей бізнес.

Плани щодо розміщення

Alibaba планує запропонувати акції T-Head публічним інвесторам у Гонконгу. Для проведення розміщення компанія ще має отримати погодження Гонконзької фондової біржі та Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

У поданні не вказано ані дату можливого лістингу, ані його запланований обсяг. Alibaba також зазначила, що конфіденційно подала заявку на лістинг T-Head на Гонконзькій фондовій біржі ще 11 вересня.

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Розробка ШІ-чипів

Наприкінці вересня Alibaba представила ШІ-чип нового покоління Zhenwu V900. За заявою компанії, його продуктивність утричі перевищує показник попередньої моделі Zhenwu M890, випущеної у травні.

Alibaba входить до числа китайських компаній, зокрема Huawei, які розробляють власні напівпровідники для систем штучного інтелекту на тлі посилення обмежень США на доступ Китаю до чипів. Водночас китайські фінансові регулятори останніми місяцями посилили контроль за технологічними IPO та припливом капіталу до цього сектору.

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